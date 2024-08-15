Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе осенью

Она выпадает на последнюю неделю октября.

В октябре россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Она начнется с 28 числа месяца и продлится до 2 ноября. Всему виной — перенос праздничных дней, рассказала юрист Ольга Владимирова.

В 2024 году в соответствии с постановлением правительства РФ от 10.08.2023 N 1314 «О переносе выходных дней в 2024 году» выходной с субботы 2 ноября был перенесен на вторник 30 апреля. Суббота 2 ноября 2024 года будет сокращенным рабочим днем, — цитирует эксперта РИА Новости.