Эксперты фиксируют рост доли «семейной» ипотеки в Ленобласти после завершения действия массовой госпрограммы

На фоне завершения массовой господдержки и высоких рыночных ставок доля «семейной» программы растет. Об этом говорится в опубликованных в открытом доступе аналитических материалах, где эксперты отмечают рост популярности «семейной» ипотеки после обновления госпрограммы с 10 июля. В том числе, и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

За комментарием по ситуации с льготной ипотекой мы обратились в пресс-службу ВТБ. Аналитики банка сообщили, что на фоне высоких ставок жители Санкт–Петербурга и Ленинградской области активно интересуются возможностью получить льготный кредит. За месяц после обновления «семейной» программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объемы выдачи по этому продукту превысили 1,3 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованных в открытом доступе аналитических материалах, где эксперты отмечают рост спроса на «семейную» ипотеку, несмотря на обновления госпрограммы. В том числе и на уровне Петербурга и Ленинградской области.

За комментарием по ситуации с льготной ипотекой мы обратились в пресс-службу ВТБ. Аналитики банка сообщили, что на фоне высоких ставок жители Санкт–Петербурга и Ленинградской области активно интересуются возможностью получить льготный кредит. Так, по данным банка, за месяц после обновления «семейной» программы в 47 регионе и Северной столице объемы выдачи по этому продукту превысили 1,3 млрд рублей.

Напомним, первого июля завершила свое действие массовая ипотека на новостройки под 8%, «прожившая» на рынке более четырех лет. Программа «семейной» ипотеки была модернизирована: ее могут получить россияне, воспитывающие одного ребёнка в возрасте до 6 лет включительно, двух и более несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида.

Заместитель начальника управления розничных продаж ВТБ Вера Тучкова уточнила:

«В августе по сравнению с июлем доля «семейной» ипотеки увеличилась в два раза и достигла двух третей в ипотечных продажах банка в Санкт–Петербурге и Ленинградской области».