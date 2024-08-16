Гимнастку из США лишили медали Олимпиады-2024

Американская гимнастка Джордан Чайлз возмутилась лишением ее медали Олимпийских игр-2024. И назвала решение лишить ее бронзы в вольных упражнениях несправедливым.

«Сейчас я переживаю один из самых сложных моментов в карьере, но к этому вызову я подхожу так же, как и ко всем остальным. Я приложу все усилия, чтобы справедливость восторжествовала», – заявила Джордан Чайлз

Изначально спортсменка заняла четвертое место в вольных упражнениях, но подала протест на оценку, который был удовлетворен, и поднялась на третье место. После этого смещенная американкой румынская гимнастка Ана Бэрбосу подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В CAS постановили, что американцы на четыре секунды позже подали протест. Бронзовым призером была признана занявшая изначально третье место Ана Бэрбосу.