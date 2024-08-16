Дорожники Ленобласти завершают ремонт трассы возле Посадникова Острова

Автор: Сергей Агутин
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В Киришском районе завершается ремонт дороги к селу Посадников Остров. Работы проводятся в рамках совместной программы Ленинградской области и Санкт-Петербурга по обновлению подъездных путей к садоводствам.

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Фото: Dorogi_lo/telegram

На участке уложили семь километров нового асфальта. На разворотном кольце для автобусов обустроили остановку. На следующей неделе дорожники приступят к нанесению разметки и отсыпке обочин.

Также в Ленинградской области готовится большой ремонт подъездных дорог к садоводствам. Работы развернутся на участке от деревни Кузьминка в сторону Мяглово.

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