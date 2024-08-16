В Ленобласти разработают механизм регионального финансирования сноса расселенных аварийных домов

Такое поручение дал глава 47-го региона.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил разработать механизм регионального финансирования сноса расселенного аварийного жилья. Такое распоряжение глава региона дал после визита в Сясьстрой, где наблюдается проблема ликвидации непригодного для проживания жилого фонда.
Снос расселяемого аварийного жилья включим в программы финансирования: в комплексное развитие территорий (КРТ), если на их месте планируется новое строительство для последующего расселения; за счет областного софинансирования. Размер субсидии будет определен, исходя из бюджетной обеспеченности территорий, — сообщил глава региона.
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