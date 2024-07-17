В Ленобласти построят шесть домов для переселения из аварийного жилья

В Ленобласти в 2025 году построят шесть многоквартирных домов для переселения жителей из аварийного жилья.

Дома на более чем 800 квартир планируют возвести в Луге, Винницах, Пустомерже, Воснесенье и Рощино. Это станет завершением программы расселения на 2019-2025 годы.

Всего за это время жильем должны обеспечить около 15 тысяч человек. Сейчас продолжается реализация жилищного проекта в Луге и Сясьстрое, сообщает строительный блок администрации Ленобласти.