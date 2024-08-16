Видео: «шашки» на дороге в центре Петербурга привели к жуткой аварии. Водитель погиб

Водитель иномарки пытался резко перестроиться на большой скорости в соседнюю полосу, допустил столкновение с другой машиной и врезался в столб.
Ближе к полуночи, 15 августа, на Пироговкой набережной в Петербурге произошло смертельное ДТП. Водитель «КИА К5» двигался на большой скорости и попытался резко перестроиться в крайнюю правую полосу, где столкнулся с другим автомобилем.
По инерции иномарка вылетела на тротуар и врезалась в столб уличного освещения. Момент аварии попал на видеорегистратор второго участника ДТП.
Водитель «КИА» погиб на месте происшествия.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего, — передает МВД по Петербургу и Ленобласти.
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