В деле о загадочной смерти звезды сериала «Друзья» уже несколько подозреваемых

Виновными в смерти Мэттью Перри может быть сразу несколько человек.
В США арестовали еще одного человека в рамках расследования смерти голливудского актера Мэттью Перри, известного многим по съемкам в сериале «Друзья».
Как передает иностранная пресса, задержанный мог дать доступ Перри к наркотику, прием которого обернулся для знаменитости смертью.
При этом некоторые американские СМИ утверждают, что подозреваемых в этом деле уже набралась целая группа. Источники сообщают об аресте двух врачей, помощника Перри и нескольких дилеров, торговавших наркотиком.
Вам будет интересно
Судмедэкспертиза показала, что в крови актера были наркотические вещества. Как сообщает иностранняа пресса, звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри погиб в результате...
16.12.2023 216