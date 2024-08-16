В деле о загадочной смерти звезды сериала «Друзья» уже несколько подозреваемых

Виновными в смерти Мэттью Перри может быть сразу несколько человек.

В США арестовали еще одного человека в рамках расследования смерти голливудского актера Мэттью Перри, известного многим по съемкам в сериале «Друзья».

Как передает иностранная пресса, задержанный мог дать доступ Перри к наркотику, прием которого обернулся для знаменитости смертью.

При этом некоторые американские СМИ утверждают, что подозреваемых в этом деле уже набралась целая группа. Источники сообщают об аресте двух врачей, помощника Перри и нескольких дилеров, торговавших наркотиком.