В Петербурге наращивают защиту от БПЛА — ТАСС

В акватории Финского залива ведется дооснащение систем противодействия угрозам с воздуха.

В Санкт-Петербурге наращивают защиту от беспилотников и других воздушных угроз, сообщает ТАСС, ссылаясь на губернатора города Александра Беглова.

Идет формирование кольца радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз. Усиливаем систему защиты акватории Финского залива. Наращиваем группировку средств уничтожения беспилотных аппаратов и иных воздушных угроз, — приводит слова Беглова агентство.