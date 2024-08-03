В России создали дрон «Судного дня» на случай ядерных ударов

Автор: Сергей Агутин
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Дрон
Фото: Baltphoto.ru

Российские специалисты создали FPV-дрон «Судного дня» для контроля радиационного фона и обеспечения безопасности работы личного состава в случае нанесения ядерных ударов. Об этом сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По словам Дмитрия Кузякина, для подготовленного пилота не составит труда быстро облететь окрестности. В качестве полезной нагрузки дрон несет датчик отравляющих веществ или специальный дозиметр, которые сообщают о превышении заданного уровня.

Время полета дрона «Судного дня» – до 20 минут при активном маневрировании. Дальность работы определяется местностью и условием прохождения сигнала – от 500 метров в зонах сплошного заражения до двух километров в зонах переменного заражения.

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09.12.2023 2710
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