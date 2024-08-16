Выборг примет первые в Ленобласти Губернаторские игры

С 27 по 30 августа 2024 года в Выборге по 13 видам спорта пройдут «Губернаторские спортивные Игры Ленинградской области 2024 года», в которых примут участие 600 человек.

К участию допущены сильнейшие спортсмены от 12 до 23 лет со всего региона, отобранные региональными спортивными федерациями. Торжественное открытие Игр состоится 27 августа в 18:30 на набережной Смоляного мыса.

Соревнования пройдут в 14 видах спорта: баскетбол 3х3, бадминтон, бокс, спортивная борьба, женская борьба, волейбол, дзюдо, настольный теннис, плавание, спортивное ориентирование, теннис, художественная гимнастика, шашки и шахматы.

Губернаторские игры проводятся для подготовки спортсменов к всероссийским и международным мероприятиям, популяризации физической культуры и спорта в Ленинградской области, а также для повышения спортивного мастерства спортсменов, — рассказали в областном правительстве.

Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».