С начала этого года американская пресса упоминала президента России более 16 тысяч раз.

Президент России Владимир Путин стал одним из самых упоминаемых мировых лидеров в американских СМИ.

Так, с января по августа текущего года российского лидера упоминали 16,3 тысячи раз, стало известно РИА Новости. Также в топе оказался премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Тем временем наиболее упоминаемыми американскими политиками стали Дональд Трамп и Джо Байден.