С начала этого года американская пресса упоминала президента России более 16 тысяч раз.
Президент России Владимир Путин стал одним из самых упоминаемых мировых лидеров в американских СМИ.
Так, с января по августа текущего года российского лидера упоминали 16,3 тысячи раз, стало известно РИА Новости. Также в топе оказался премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Тем временем наиболее упоминаемыми американскими политиками стали Дональд Трамп и Джо Байден.
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