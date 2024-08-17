Путин стал одним из самых упоминаемых мировых лидеров в американских СМИ

Автор: Анастасия Щербакова
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С начала этого года американская пресса упоминала президента России  более 16 тысяч раз.

Президент России Владимир Путин стал одним из самых упоминаемых мировых лидеров в американских СМИ.

Так, с января по августа текущего года российского лидера упоминали 16,3 тысячи раз, стало известно РИА Новости. Также в топе оказался премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Тем временем наиболее упоминаемыми американскими политиками стали Дональд Трамп и Джо Байден.

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05.06.2024 424
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