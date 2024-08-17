Ученые выяснили, когда у человека происходят основные возрастные изменения

По словам исследователей, стареет человек в два этапа.

Согласно результатам исследований американских ученых, человек фактически начинает стареть в два этапа. Основные возрастные изменения происходят в 44 и в 60 лет.

К таким выводам исследователи пришли в ходе многолетних экспериментов с участием 100 испытуемых. Ученые отмечают, что именно при достижении этих возрастов у людей возникают определенные проблемы со здоровьем, в том числе заболевания опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

Мы не просто меняемся постепенно с течением времени. Есть некоторые действительно кардинальные изменения, — заявил профессор Майкл Снайдер.