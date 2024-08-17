Ученые выяснили, когда у человека происходят основные возрастные изменения

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

По словам исследователей, стареет человек в два этапа.

Согласно результатам исследований американских ученых, человек фактически начинает стареть в два этапа. Основные возрастные изменения происходят в 44 и в 60 лет.

К таким выводам исследователи пришли в ходе многолетних экспериментов с участием 100 испытуемых. Ученые отмечают, что именно при достижении этих возрастов у людей возникают определенные проблемы со здоровьем, в том числе заболевания опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

Мы не просто меняемся постепенно с течением времени. Есть некоторые действительно кардинальные изменения, — заявил профессор Майкл Снайдер.
Вам будет интересно
Ученые выяснили, когда у человека происходят основные возрастные изменения ученые, старение
Ученые: всего 2 вопроса помогут оценить шансы человека на отказ от курения
Специалисты разработали новую систему оценки шансов человека на отказ от вредной привычки. Ученые предложили новый метод оценки шансов человека на возможность...
12.08.2024 165
Автор