Восьмиклассник поссорился с отцом и убил его в Петербурге

Московский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным восьмиклассника в убийстве его отца.

Следствие установило, что ночью 1 января 2024 года в квартире дома в Предпортовом проезде у несовершеннолетнего с 45-летним отцом случился конфликт. Школьник ударил его ножом в живот.

Восьмиклассник признал вину и был отправлен под домашний арест 3 января. Суд назначил ему три года лишения свободы в воспитательной колонии.