Самолет ударился носом о землю при посадке в Ленобласти

В экстренные службы вечером 17 августа поступил сигнал о перевернувшемся самолете на аэродроме возле Гостилиц в Ломоносовском районе.
При посадке после тренировочного полета самолет Cessna 172 крылом зацепил землю и ударился носом. О пострадавших не сообщается.
Самолетом управлял 36-летний пилот из Санкт-Петербурга. Северо-западная транспортная прокуратура начала проверку.
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