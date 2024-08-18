Самолет ударился носом о землю при посадке в Ленобласти

В экстренные службы вечером 17 августа поступил сигнал о перевернувшемся самолете на аэродроме возле Гостилиц в Ломоносовском районе.

При посадке после тренировочного полета самолет Cessna 172 крылом зацепил землю и ударился носом. О пострадавших не сообщается.

Самолетом управлял 36-летний пилот из Санкт-Петербурга. Северо-западная транспортная прокуратура начала проверку.