Самолет ударился носом о землю при посадке в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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В экстренные службы вечером 17 августа поступил сигнал о перевернувшемся самолете на аэродроме возле Гостилиц в Ломоносовском районе.

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Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

При посадке после тренировочного полета самолет Cessna 172 крылом зацепил землю и ударился носом. О пострадавших не сообщается.

Самолетом управлял 36-летний пилот из Санкт-Петербурга. Северо-западная транспортная прокуратура начала проверку.

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