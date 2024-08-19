Реализован первый в истории четырехочковый бросок в баскетболе

Первый в истории успешный четырехочковый бросок совершил игрок «Мералко Болтс» Крис Банкеро в матче Филиппинской баскетбольной ассоциации (PBA) против «Магнолия Хотшотс».

Это помогло команде баскетболиста одержать победу. Игра завершилась со счетом 99:94.

PBA первой из профессиональных мировых лиг включила в регламент четырехочковые броски. На площадку нанесена специальная линия в 8,2 метра от кольца. За точные попадания из-за нее начисляется четыре очка.