Реализован первый в истории четырехочковый бросок в баскетболе

Автор: Сергей Агутин
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Первый в истории успешный четырехочковый бросок совершил игрок «Мералко Болтс» Крис Банкеро в матче Филиппинской баскетбольной ассоциации (PBA) против «Магнолия Хотшотс».

Это помогло команде баскетболиста одержать победу. Игра завершилась со счетом 99:94.

PBA первой из профессиональных мировых лиг включила в регламент четырехочковые броски. На площадку нанесена специальная линия в 8,2 метра от кольца. За точные попадания из-за нее начисляется четыре очка.

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