Миру грозит вымирание самого популярного сорта бананов, если не удастся создать лекарство против прогрессирующего заболевания.

Фузариозное увядание Fusarium oxysporum f.sp. cubense (Foc) уничтожает сорт Кавендиш – самые популярные в мире бананы. При попадании на банановое поле грибок невозможно искоренить. Это делает производство сорта Кавендиш в будущем невозможным, эти бананы находятся на грани вымирания.

Ученые пока не знают точно, каким образом происходит заражение. Но им удалось определить, что вирулентность Foc TR4 значительно снизилась, когда были устранены два гена, контролирующие выработку оксида азота.

«Идентификация дополнительных генетических последовательностей открывает множество стратегических путей для смягчения или даже контроля распространения Foc TR4», – сообщает Ли-Джун Ма, профессор биохимии и молекулярной биологии Массачусетского университета

Движение в этом направлении поможет избежать вымирания самого популярного сорта бананов.