Росприроднадзор выясняет причины мора рыбы в Выборгском заливе

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил сразу нескольким профильным ведомствам принять меры в связи с гибелью рыбы.

Росприроднадзор по СЗФО выясняет причины массовой гибели рыбы в Выборгском заливе в районе поселка Советский. Специалисты ведомства уже взяли пробы воды для дальнейших лабораторных исследований.

Управлением проводятся мероприятия по исследованию водного объекта для установления причин и источника возможного загрязнения, которые могли вызвать массовый замор рыбы, — указано в сообщении.