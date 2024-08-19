Росприроднадзор выясняет причины мора рыбы в Выборгском заливе

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Северо-Западное Управление Росприроднадзора

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил сразу нескольким профильным ведомствам принять меры в связи с гибелью рыбы.

Росприроднадзор по СЗФО выясняет причины массовой гибели рыбы в Выборгском заливе в районе поселка Советский. Специалисты ведомства уже взяли пробы воды для дальнейших лабораторных исследований.

Управлением проводятся мероприятия по исследованию водного объекта для установления причин и источника возможного загрязнения, которые могли вызвать массовый замор рыбы, — указано в сообщении.
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