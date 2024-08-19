Россиянам назвали самое полезное варенье

Больше всего полезных соединений остается в варенье, которое не подвергается высокой термической обработке.
«Холодное» и варенье-пятиминутка являются самыми полезными, заявила диетолог Мария Миркискина. Такие угощения содержат гораздо больше витаминов, чем традиционный вариант.
Хорош способ, при котором ягоды добавляют в уже кипящую воду, – витамин при этом не так сильно разрушается. А лучше всего готовить «холодное» варенье, то есть ягоды или фрукты просто перетирать вместе с сахаром и затем хранить в холодильнике. Либо замораживать в морозилке, — цитирует врача «М24».
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