Адвокат Ефремова отреагировал на сообщения об УДО актера к Новому году

Ранее СМИ сообщали, что актер может рассчитывать на освобождение по состоянию здоровья.

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП, может выйти на свободу к Новому году.

Как утверждает LIFE, артисту могут одобрить условно-досрочное освобождение по состоянию здоровья. Адвокаты актера уже собрали все необходимые документы, в том числе заключения тюремных врачей. Из них следует, что Ефремову становится все хуже и высок риск инсульта.

При этом адвокат артиста в комментарии РенТВ опроверг информацию, что его подзащитного могут выпустить в декабре-январе. Вместе с тем представитель Ефремова подтвердил, что необходимые документы для УДО уже оформляются.