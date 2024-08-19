Адвокат Ефремова отреагировал на сообщения об УДО актера к Новому году

Ранее СМИ сообщали, что актер может рассчитывать на освобождение по состоянию здоровья.
Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП, может выйти на свободу к Новому году.
Как утверждает LIFE, артисту могут одобрить условно-досрочное освобождение по состоянию здоровья. Адвокаты актера уже собрали все необходимые документы, в том числе заключения тюремных врачей. Из них следует, что Ефремову становится все хуже и высок риск инсульта.
При этом адвокат артиста в комментарии РенТВ опроверг информацию, что его подзащитного могут выпустить в декабре-январе. Вместе с тем представитель Ефремова подтвердил, что необходимые документы для УДО уже оформляются.
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