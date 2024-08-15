Суд оставил Блиновскую под стражей еще на полгода

Ближайшие шесть месяцев блогер, обвиняемый в неуплате налогов, пробудет в СИЗО.
Савёловский суд Москвы продлил меру пресечения Елене Блиновской еще на шесть месяцев. Под стражей «королева марафонов» будет находиться до 2 февраля 2025 года.
По результатам предварительного слушания по ходатайствам государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы суд продлил срок содержания под стражей Елене Блиновской на 6 месяцев, т.е. до 2 февраля 2025 года, а также сроки наложенного на имущества ареста, — указано в сообщении суда.
По данным СМИ, Блиновская все еще должна государству 678 миллионов рублей.
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21.02.2024 289