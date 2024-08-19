Губернатор Ленобласти поручил найти решение ситуации с затянувшейся реновацией школы в Лодейном Поле

Родители первоклассников заявили, что их дети будут вынуждены ходить на уроки в детский сад, поскольку реновация 68-й школы не была завершена. Глава региона подчеркнул, что необходимо искать иные варианты, в том числе введение дополнительных классов в соседних школах.

В Лодейном Поле проработают вопрос пристройства первоклассников, которые 1 сентября должны были пойти на линейку в школу №68, находящуюся в стадии ремонта. Родители пожаловались губернатору Ленобласти Александру Дрозденко в ходе прямой линии, что их детям придется посещать уроки в детском саду.

У нас действительно очень большая программа реновации старых школ, большая программа строительства. И у нас есть несколько школ по реновации, где работы переходят, к сожалению, на следующий год. Они откроются только к следующему 1 сентября, но это, как правило, школы, где мы понимали, что реновация очень большая. Фактически там мы оставляем только несущие стены, полностью все внутри разбираем, школу делаем заново, и нам просто за календарный год это не успеть. С учетом сложности работ иногда действительно дороже и по времени дольше реконструкцию школы сделать, чем построить ее с нуля. Но 68 школа не звучала, — отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что стоит рассмотреть иные варианты. Например, «использовать потенциал соседних школ, уплотнять где-то классы, либо открывать новые классы». Также, считает губернатор, можно применить скользящую смену в школах.

Александр Дрозденко пообещал, что адекватное решение будет найдено в течение двух дней.