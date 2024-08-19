Губернатор Ленобласти поручил найти решение ситуации с затянувшейся реновацией школы в Лодейном Поле

Родители первоклассников заявили, что их дети будут вынуждены ходить на уроки в детский сад, поскольку реновация 68-й школы не была завершена. Глава региона подчеркнул, что необходимо искать иные варианты, в том числе введение дополнительных классов в соседних школах.
В Лодейном Поле проработают вопрос пристройства первоклассников, которые 1 сентября должны были пойти на линейку в школу №68, находящуюся в стадии ремонта. Родители пожаловались губернатору Ленобласти Александру Дрозденко в ходе прямой линии, что их детям придется посещать уроки в детском саду.
Глава региона подчеркнул, что стоит рассмотреть иные варианты. Например, «использовать потенциал соседних школ, уплотнять где-то классы, либо открывать новые классы». Также, считает губернатор, можно применить скользящую смену в школах.
Александр Дрозденко пообещал, что адекватное решение будет найдено в течение двух дней.