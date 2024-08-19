Губернатор Ленобласти пригрозил карьерам приостановкой лицензий за вырубку леса

Профильный комитет проверит сообщения жителей поселка в Приозерском районе о вырубке леса на местных карьерах.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил комитету по природным ресурсам проверить жалобы жителей поселка Варшко на вырубку леса на карьерах, расположенных рядом с населенным пунктом.

Как подчеркнул глава региона в ходе прямой телефонной линии, разрешения на вырубку леса под новые карьеры не выдаются. Исключение составляют единичные случаи и только для расширения границ добычи.

Когда дается лицензия на карьер, она дается в определенных границах, которые не всегда могут использоваться. И в рамках границ разрешение на расширение мы даем <…> Я буду просить уже завтра комитет по природным ресурсам выехать с проверкой. Если это только Варшко-1 и только расширение карьеров, здесь, скорее всего, не сможем остановить лицензию, потому что сейчас в Ленобласти идет множество строек. Что касается Варшко-2, то будем смотреть по поводу приостановки лицензии, — заявил губернатор.