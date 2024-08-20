Сотрудники администрации Ленобласти организовали прием гуманитарной помощи жителям Курской области

Сотрудники органов исполнительной власти области собирают детское питание, продукты длительного хранения, бытовую химию, предметы гигиены, детскую одежду. Все вещи отправятся в Курскую область

Александр Дрозденко поддержал инициативу сотрудников администрации: в вестибюле дома правительства региона организован сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших от террористического нападения украинских боевиков.

В районах Ленинградской области сбор помощи жителям Курской области проходит в местных отделениях партии «Единая Россия» (список и часы работы по ссылке). Востребованы товары первой необходимости и средства гигиены: зубные щетки, пасты, шампуни, гели для душа, мыло, стиральный порошок, антисептики, маски, влажные салфетки, туалетная бумага, бритвенные принадлежности, женская гигиена, взрослые и детские подгузники. Также необходимы строительные товары.

Напомним, что сбор средств на материально-техническое обеспечение мобилизованных в Ленинградской области идет через фонд «Ленинградский рубеж». Фонд создан 15 августа 2022 года по распоряжению Александра Дрозденко. Помочь Фонду вы можете одним из удобных вам способов. Подробности по ссылке. Сюда же можно переводить денежные средства для помощи жителям Курской области, в том числе отсканировав QR-код.

Если же вам нужна помощь Фонда, то заполнить заявление на ее получение можно по ссылке. Помощь могут получить военнослужащие, мобилизованные и добровольцы, направленные в зону СВО из Ленобласти.