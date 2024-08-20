В Петербурге задержали преступника, разыскиваемого Интерполом

Автор: Анастасия Щербакова
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В США и Канаде мужчине вменяют мошенничество на сотни миллионов долларов.

В Санкт—Петербурге задержан гражданин Израиля Джошуа Карту. Иностранец находится в розыске в США и Канаде за мошенничество на 233 миллиона долларов.

Как выяснил Телеграм-канал Shot, Карту подозревают в незаконной торговле бинарными опционами в период с 2013 по 2017 годы и обмане инвесторов.

Задержан иностранец был в аэропорту Пулково сотрудниками Интерпола сразу по прилете. Мошенника могут экстрадировать в США.

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