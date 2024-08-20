Автовладельцы Мурино и Бугров жалуются на записки с угрозами поцарапать машины

Неизвестные требуют у местных жителей пять тысяч рублей за сохранность их имущества.
Автовладельцы Мурино и Бугров жалуются в соцсетях на записки, приклеенные к их автомобилям. В сообщении неизвестные требуют у жителей пять тысяч рублей, иначе оставят царапины на кузове.
Записки, судя по всему, распространяются одними и теми же людьми. При этом номера в сообщении разные.
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