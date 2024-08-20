Порядка 50% армянского коньяка в России контрафакт — СМИ

Эксперты выявили почти в 90% этой алкогольной продукции различные нарушения.

Порядка 50% армянского коньяка в России является контрафактом, заявили в международной ассоциации «Антиконтрафакт» и Союзе производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции.

В исследовании указывается, что из 200 проверенных образцов 177 имеют те или иные нарушения. При этом в половине из них специалисты не нашли спирт виноградного происхождения.

В 177 из них, то есть 89% — 9 из 10 образцов, выявили нарушения. А почти в половине обнаружили спирты невиноградного происхождения. А спирты виноградного происхождения — это именно то, что, собственно, и делает напиток коньяком, — приводит результаты проверки ТАСС.