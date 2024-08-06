Роскачество: 16 популярных марок мёда оказались фальсификатом

Эксперты рассказали, как производители чаще всего подделывают лакомство.

Роскачество провело исследование 16 торговых наименований меда, представленных в российских магазинах. В итоге все проверенные образцы оказались фальсификатом. Перечень производителей, вводящих покупателей в заблуждение, представлен в Телеграм-канале организации.

Как отметили специалисты Роскачества, в основном компании используют три способа подделки лакомства. Один из них — использование глюкозно-фруктозного сиропа. Второй — содержание пролина.

Пролин – это аминокислота, содержание которой является показателем зрелости меда. Если мед отобран незрелым или он фальсифицирован или перегретый, то содержание пролина в нем будет низким, — объяснили эксперты.

Третий способ фальсификации — несоответствие уровня диастазы в меде установленным нормам.

Диастаза (ее также называют «амилаза») – это фермент, расщепляющий сахара, сахарозу на фруктозу и глюкозу. У меда разного ботанического происхождения разное содержание диастазы, то есть этот показатель также может указывать на фальсификацию, — указано в исследовании.