Водитель автобуса, рухнувшего в Мойку, признал вину: «Мне нет оправдания»

В Петербурге прошло первое судебное заседание по делу о гибели семи человек в результате страшной аварии.

Водитель пассажирского автобуса, упавшего в Мойку 10 мая этого года, признал вину. В ходе первого судебного заседания по делу о страшном ДТП, в котором погибли семь человек, Рахматшох Курбонов раскаялся и заявил, что ему нет оправданий.

Я свою вину признаю. Мне нет оправдания, — заявил суду мужчина.

Судебное заседание было перенесено на 4 сентября, поскольку потерпевшие и свидетели ДТП не явились.