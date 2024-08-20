Это связано с гидравлическими испытаниями в рамках подготовки к отопительному сезону.

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга предупредил о начале гидравлических испытаний теплосетей. Работы пройдут с 20 по 25 августа и затронут четыре района Северной столицы и один — Ленинградской области.

В частности, отключение горячего водоснабжения возможно в Гатчинском районе 47-го региона и в Центральном, Невском, Адмиралтейском и Кировском районах Петербурга.

Проверить попадает ли ваш дом в зону испытаний можно на сайте Комитета по энергетике в разделе «Подготовка и проведение отопительного сезона», а также на сайтах ведущих теплоснабжающих организаций, — указано в сообщении АО «Теплосети».