Подобные спортивные события особенно актуальны в условиях «политизации международных состязаний» со стороны Запада.
Уже в ближайшие дни в Выборге пройдут первые Губернаторские игры, в которых примут участие более 600 спортсменов. Призовой фонд правительство региона обещает хороший, в перспективе — могут появиться и зимние межрегиональные игры. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал нашей редакции, правильную ли политику ведет регион в этом направлении и как стоит поддерживать спортсменов, которые из-за политики не могут честно участвовать в международных соревнованиях.
Для Ленинградской области Губернаторские игры имеют особое значение, отметил Перминов. Турнир позволит спортсменам с самых разных уголков региона побороться за новые пьедесталы сразу в 14 дисциплинах.