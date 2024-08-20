Сергей Перминов рассказал о значимости Губернаторских игр в Выборге

Подобные спортивные события особенно актуальны в условиях «политизации международных состязаний» со стороны Запада.

Уже в ближайшие дни в Выборге пройдут первые Губернаторские игры, в которых примут участие более 600 спортсменов. Призовой фонд правительство региона обещает хороший, в перспективе — могут появиться и зимние межрегиональные игры. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал нашей редакции, правильную ли политику ведет регион в этом направлении и как стоит поддерживать спортсменов, которые из-за политики не могут честно участвовать в международных соревнованиях.

Сегодня важно помогать нивелировать влияние на отечественный спорт политизации международных состязаний и профанации олимпизма западниками, прискорбно отражающих их «неджентельменские» подходы. И здесь региональная команда создает механизм, который способен не только вовлечь и поддержать сотни наших ребят, но и быть далее встроенным в новые алгоритмы, — заявил сенатор.

Для Ленинградской области Губернаторские игры имеют особое значение, отметил Перминов. Турнир позволит спортсменам с самых разных уголков региона побороться за новые пьедесталы сразу в 14 дисциплинах.