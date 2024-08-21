В лесах Ленобласти поспели ядовитые ягоды. Некоторые легко спутать с черникой

В лесах Ленобласти можно встретить пять токсичных ягод: волчеягодник обыкновенный (волчье лыко), ландыш майский, вороний глаз, жимолость настоящая и крушина ломкая.
Волчья ягода – одно из самых ядовитых растений России. Она вызывает сильное жжение во рту, слюноотделение, отек лица, охриплость и затруднение глотания. Возникает сильная боль в животе, головная боль и кровавый понос.
Высокие концентрации ландыша майского приводят к остановке сердца. Вороний глаз легко спутать с черникой. Крушина ломкая вызывает отравление с нарушением работы печени и почек.
Фото: Дирекция ООПТ Ленобласти
Вам будет интересно
Уровень общей раскрываемости преступлений в Ленинградской области вырос с 38,5 % в 2022 до 46,5 % в 2023 году. Число раскрытых...
12.01.2024 1511