В лесах Ленобласти поспели ядовитые ягоды. Некоторые легко спутать с черникой

Автор: Сергей Агутин
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В лесах Ленобласти можно встретить пять токсичных ягод: волчеягодник обыкновенный (волчье лыко), ландыш майский, вороний глаз, жимолость настоящая и крушина ломкая. 

Волчья ягода – одно из самых ядовитых растений России. Она вызывает сильное жжение во рту, слюноотделение, отек лица, охриплость и затруднение глотания. Возникает сильная боль в животе, головная боль и кровавый понос.

Высокие концентрации ландыша майского приводят к остановке сердца. Вороний глаз легко спутать с черникой. Крушина ломкая вызывает отравление с нарушением работы печени и почек.

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Фото: Дирекция ООПТ Ленобласти

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