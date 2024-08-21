Госдума внесет поправки в проект о выплатах россиянам за 20 лет брака

Авторы законопроекта о государственных выплатах супругам, долгое время состоящим в официальном браке, планируют доработать его к осенней сессии. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Мы хотим уравнять права на денежные выплаты за брачный «стаж». А также предлагаем начинать выплачивать поощрение за непрерывный брак в течение 20 лет и далее», – сказал Ярослав Нилов

По словам парламентария, депутатам нужно устранить недостатки в документе и проработать механизм выплат для таких семей. В частности, определить, куда будут начисляться деньги – обоим супругам или на общий счет.

Инициатива о выплатах россиянам за долгий брак внесена в Госдуму в январе. В пояснительной записке авторы указали на отсутствие на федеральном уровне материального поощрения института брака.