Байден утвердил план ядерного конфликта с Россией, Китаем и КНДР

Президент США Джо Байден одобрил засекреченный план ядерной стратегии, впервые включив в него сдерживание Китая. Об этом сообщает The New York Times.

Документ обновили из-за того, что в ближайшее 10 лет китайские запасы ядерного оружия могут сравнять с американскими и российскими. Стратегия включает подготовку США к скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи.

Джо Байден утвердил план в марте 2024 года, но публично об этом не сообщалось. Однако в публичных выступлениях об этом косвенно упомянули высокопоставленные представители Белого Дома.

По словам исполнительного директора Ассоциации по контролю над вооружениями, хотя оценки разведки США предполагают, что Китай может увеличить количество своих ядерных боеголовок с 500 до 1000 к 2030 году.