В Ленобласти запущен чат-бот для будущих мам и семей с детьми

В нем родители смогут узнать о действующих в регионе мерах поддержки.

В Ленинградской области запущен чат-бот, получивший название «Буду мамой». В нем ленинградцы, имеющие детей или только готовящиеся к пополнению в семье, смогут узнать больше о действующих в регионе мерах поддержки, а также закрепить за собой социального куратора.

Чтобы воспользоваться чат-ботом, родителям необходимо перейти в мессенджер Телеграм по этой ссылке и нажать на кнопку «старт».