Латвию покинули более 1500 россиян: часть из них не по своей воле

Власти страны недавно выдворили еще трех граждан РФ.

В Латвии принято решение о выдворении за пределы страны девяти граждан России. Трое из них уже покинули страну, передают местные СМИ. Причиной тому стало отсутствие постоянного ВНЖ.

В целом же, отчиталось Управление по делам гражданства и миграции Латвии, страну добровольно покинули уже порядка 1 500 россиян. У них также истекал вид на жительство.