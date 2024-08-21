Латвию покинули более 1500 россиян: часть из них не по своей воле

Автор: Анастасия Щербакова
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Власти страны недавно выдворили еще трех граждан РФ.

В Латвии принято решение о выдворении за пределы страны девяти граждан России. Трое из них уже покинули страну, передают местные СМИ. Причиной тому стало отсутствие постоянного ВНЖ.

В целом же, отчиталось Управление по делам гражданства и миграции Латвии, страну добровольно покинули уже порядка 1 500 россиян. У них также истекал вид на жительство.

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21.08.2024 24
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