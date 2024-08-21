Одно из них — полный запрет россиянам на совершение сделок с недвижимостью.

Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен выступил сразу с двумя инициативами, направленными против России и ее граждан.

Так, финский министр предлагает установить запрет россиянам на осуществление любых процедур с недвижимостью в стране. Исключением станут только те сделки, которые проводятся гражданами РФ с постоянным видом на жительство в Финляндии.

Вторая инициатива, предложенная Хяккяненом, касается присутствия военнослужащих других стран-членов НАТО на территории Финляндии. Глава финского оборонного ведомства заявил, что переговоры об этом с рядом государств Европы уже ведутся.