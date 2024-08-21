Названы подержанные модели авто, которые раскупают в России быстрее всего

В топе рейтинга оказался седан от американского бренда Chevrolet.

Аналитики «Авто.ру» представили рейтинг подержанных моделей машин, которые пользуются в России повышенным спросом.

Так, на российском рынке подержанных автомобилей наиболее востребованной моделью оказался Chevrolet Cruze первого поколения. В среднем эти машины продаются за 30 дней при рыночной стоимости 770 тысяч рублей.

Следом за «американцем» расположились отечественные модели автомобилей — Lada 2114 (269 тысяч рублей) и Lada Granta (458 тысяч рублей). Эти машины продаются в среднем за 31-32 дня, пишут «Известия».

Также в пятерку самых быстропродаваемых подержанных машин вошли Daewoo Matiz (251 тысяча рублей) и кроссовер Kia Sportage третьего поколения (1,4 миллиона рублей). Они в среднем находят новых владельцев чуть более чем за месяц.