Вьетнамец планировал переплыть Нарву, мечтал попасть в Лондон. Но его задержали в Ленобласти

Суд принял решение о принудительном выдворении из России 39-летнего гражданина Вьетнама. Иностранца 16 июля остановили российские пограничники возле поселка Преображенка в Кингисеппском районе.

Мужчина шел по автодороге в сторону поселка Большое Куземкино. На суде вьетнамец признался, что планировал добраться до реки Нарва и переплыть ее, чтобы попасть в Эстонию. А уже из нее он рассчитывал перебраться в Лондон.

Иностранца ожидает принудительное выдворение из России. Он помещен в центр временного содержания в Красном Селе.