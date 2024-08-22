Вьетнамец планировал переплыть Нарву, мечтал попасть в Лондон. Но его задержали в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Суд принял решение о принудительном выдворении из России 39-летнего гражданина Вьетнама. Иностранца 16 июля остановили российские пограничники возле поселка Преображенка в Кингисеппском районе.

Мужчина шел по автодороге в сторону поселка Большое Куземкино. На суде вьетнамец признался, что планировал добраться до реки Нарва и переплыть ее, чтобы попасть в Эстонию. А уже из нее он рассчитывал перебраться в Лондон.

Иностранца ожидает принудительное выдворение из России. Он помещен в центр временного содержания в Красном Селе.

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