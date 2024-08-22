Дорожники отремонтировали почти пять километров Ропшинского шоссе в рамках нацпроекта

В Ломоносовском районе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» закончено обновление Ропшинского шоссе на участке между Велигонтами и Новой Ропшей.
Дорога между Ропшей и Марьино позволяет водителям выезжать как непосредственно вглубь района и в дальнейшем на федеральную трассу А-180 «Навра», так и на КАД. По нацпроекту в Ломоносовском районе уже закончен ремонт Красносельского шоссе от Новоселья в сторону Аннино, продолжается капитальный ремонт дороги между Аннино и Разбегаево.
Напомним, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.
Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков. В 2022 году в регионе было обновлено только в рамках нацпроекта 200 км трасс и дорог. В 2023 году только региональных трасс 877 км.