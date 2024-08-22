Вынужденную самозащиту при домашнем насилии могут прировнять к смягчающим обстоятельствам

В Госдуме разработали законопроект, по которому вынужденная самозащита от домашнего насилия будет считаться смягчающим обстоятельством при совершении преступления. Об этом сообщает ТАСС.

Документ должен дополнить статью 61 УК РФ «Обстоятельства, смягчающие наказание». Законопроект направлен на оценку в правительство и Верховный суд.

В пояснительной записке авторы указали, что в 2020-2021 годах 79 % женщин на судах утверждали, что совершили преступление, пытаясь защититься от домашнего насилия.