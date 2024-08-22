Почти 50 % петербуржцев лишаются работы только из-за опоздания на собеседование

Для 47 % работодателей из Санкт-Петербурга опоздание потенциального сотрудника на собеседование становится причиной для отказа в трудоустройстве. Об этом сообщает Neva.Today.

Чаще всего опаздывают маркетологи, логисты, топ-менеджеры, тимлиды, руководители направлений и ИТ-специалисты. При этом многие компании особое значение уделяют пунктуальности сотрудников.

С января 2024 года в больше чем 6000 вакансий указали, что работник не должен опаздывать. За год количество работодателей из Санкт-Петербурга, которые требуют пунктуальности от кандидатов, увеличилось на 23 %.