Росстат зафиксировал сильнейший за 11 лет рост долгов по зарплатам в России

Российская экономика в июле 2024 года столкнулась с существенным ростом просроченной задолженности по зарплатам, сообщает Росстат. За месяц не выплаченные вовремя работникам суммы увеличились на 100,5 млн рублей.

Общий размер долгов работодателей перед сотрудниками достиг 427,4 млн рублей. Прирост просроченной задолженности на 30,7 % за месяц стал рекордным с января 2013 года, когда долги по зарплатам увеличились на 47,4 %.

Наибольший рост в июле 2024 года – в 11 раз и 8,3 раза – произошел в Пермском крае и Липецкой области соответственно. В 7,4 раза выросла просроченная задолженность в Москве. На столицу приходится около 10 % долгов по зарплатам по всей России.