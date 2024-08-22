Стоимость бензина Аи-95 идет на рекорд

Бензин вырос в цене на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на 0,66%.

Стоимость бензина Аи-95 приближается к историческому рекорду. Цена на топливо на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в четверг выросла на 0,66% и составила 74 818 рублей за тонну. Рекордный показатель был на уровне 76 876 рублей 7 сентября 2023 года.

Также на бирже растет и Аи-92. В четверг стоимость топлива прибавила 0,88% — до 58 127 за тонну, передает РИА Новости.