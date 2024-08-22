Россиянам рассказали, когда в этом году будет 4-дневная рабочая неделя

Она выпадает на начало ноября.

В этом году россиян ждет короткая рабочая неделя продолжительностью всего четыре дня — с 5 по 8 ноября. Об этом напомнила юрист Ольга Владимирова в беседе с РИА Новости.

В ноябре будет два выходных в связи с празднованием Дня народного единства — 3 и 4 ноября 2024 года. Неделя с 5 по 8 ноября 2024 г будет четырехдневной из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, — отметила юрист.