Порядка 1000 экоактивистов собрали по берегам Невы и каналов Шлиссельбурга 55 мешков мусора

Почти тысяча человек на суше и 85 на сапах на воде – волонтеры, молодежь, дети – вышли на уборку берега истока реки Невы и каналов Шлиссельбурга.

Сегодня, 22 августа, в рамках акции «Вода России» было собрано: 25 мешков бытового мусора, 16 мешков с пластиком, 10 мешков со стеклом и 4 мешка с металлом. Весь мусор отправлен на утилизацию. Губернатор Ленинградской области вместе с послом акции актрисой Марией Кожевниковой передали Шлиссельбургу скамейки из переработанного пластика, собранного в ходе предыдущих экосубботников.

«Акция призвана обратить внимание всех жителей России на чистоту берегов наших рек и озер, показать всем, что мы хотим и должны жить рядом с чистой водой. И в этом очень многое зависит не только от властей, очень многое зависит от того, как мы сами будем создавать свою среду обитания. И один из таких элементов, это содержать свой дом, водоемы в чистоте. Я благодарен всем, кто сегодня принял участие в этой акции», – поблагодарил участников Александр Дрозденко.

Напомним, что программой раздельного сбора отходов охвачены 15 районов Ленобласти. Баками для раздельного накопления стекла и пластика оборудовано 1286 контейнерных площадок. Актуальный перечень адресов опубликован на сайте.

Отличить ёмкости для раздельного накопления фракций просто: жёлтые баки предназначены для сбора пластика, зелёные — для стекла. Вывоз пластика и стекла осуществляется разными машинами или специализированным транспортом с двумя отсеками, которые в последствии едут по разным адресам переработчиков. Отходы стекла и пластика с контейнерных площадок направляются сразу к переработчикам.