День Государственного флага России отметили в Шлиссельбурге

Центральное мероприятие Ленинградской области прошло в Шлиссельбурге. С праздником ленинградцев поздравил Александр Дрозденко
В День Флага России на центральной площади Шлиссельбурга работали пункты призыва на военную службу по контракту и сбора помощи для бойцов, находящихся на СВО. Состоялось посвящение школьников в ряды общественного движения «ЮНАРМИЯ». Представители ЗАГС провели церемонию бракосочетания двух пар.
Напомним, что День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа, праздник появился на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации». Верховный Совет РСФСР постановил считать исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос — официальным Национальным флагом Российской Федерации. Ivbg рассказывает об истории праздника и традициях с одном из своих материалов.