День Государственного флага России отметили в Шлиссельбурге

Центральное мероприятие Ленинградской области прошло в Шлиссельбурге. С праздником ленинградцев поздравил Александр Дрозденко

В стране есть символы, которые являются основами государства. Это гимн, герб и флаг. И мы по праву этими символами гордимся. Для всех нас, ленинградцев, россиян, наш флаг — это символ нашей веры. Символ нашей любви к отчизне, символ нашей надежды на будущее. Сегодня наш флаг поднимается и на площадях, и в скверах, и на официальных зданиях, — сказал глава Ленобласти.

В День Флага России на центральной площади Шлиссельбурга работали пункты призыва на военную службу по контракту и сбора помощи для бойцов, находящихся на СВО. Состоялось посвящение школьников в ряды общественного движения «ЮНАРМИЯ». Представители ЗАГС провели церемонию бракосочетания двух пар.

Напомним, что День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа, праздник появился на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации». Верховный Совет РСФСР постановил считать исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос — официальным Национальным флагом Российской Федерации. Ivbg рассказывает об истории праздника и традициях с одном из своих материалов.