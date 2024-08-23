Адвокат рассказала, можно ли оспорить брачный договор

Брачный договор – документ, который регламентирует, как супруги будут делить имущество: какие активы войдут в общую собственность, какие останутся их личной собственностью. Заключить договор можно до или во время брака у нотариуса.
По словам адвоката Анастасии Матиновой, расторгнуть брачный договор можно через суд. Для этого недостаточно просто выразить несогласие с его условиями. Суд будет исходить из того, что супруги – взрослые дееспособные люди, которые понимали, что они подписывали.
Поэтому для расторжения брачного договора потребуются веские основания:
- несоблюдение нотариальной формы договора;
- подписание договора под угрозой;
- крайне неблагоприятные условия, в которые договор ставит одного из супругов.
Адвокат рекомендует хорошо подумать перед подписанием брачного договора. Расторгнуть его непросто, поэтому соглашаться на него по просьбе супруга или других людей не следует.
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07.08.2023 3075