Ребята из Волхова приняли участие в традиционном фестивале ДРОЗДа в Анапе

На ежегодном физкультурно-образовательном фестивале воспитанников программы «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД), прошедшем в этом году в Краснодарском крае, побывали ребята из Волхова (Ленинградская область).

«Планета ДРОЗД – будущее в детях» – такое название получил фестиваль в этом году. Более 260 юных спортсменов собрались из Череповца, Волхова, Балакова, Апатитов и Кировска – из городов присутствия ФосАгро на территории детского курорта «Вита». Проект «ДРОЗД» – ключевой социальный проект компании.

Как сообщается в пресс-релизе, для юных спортсменов была организована масштабная трехдневная программа, которая сочетала в себе мероприятия спортивной, образовательной, профориентационной направленностей. Ребята, что называется, были в гуще событий и развлечений.

В первый день фестиваля состоялась пресс-конференция, где юные «дроздята» и представители СМИ смогли задать вопросы о секретах профессиональных и жизненных успехов участникам фестиваля, об их увлечениях, музыкальных предпочтениях. И, конечно, вспомнить самые яркие моменты из детства.

«Спортом я занимаюсь с первого класса. Мы заканчивали уроки, бежали домой, бросали портфель и опять бежали в школу, где до девяти часов проводили время в спортивном зале. Мы занимались всем: гимнастикой, баскетболом, лыжами, коньками. Я до сих пор встаю в шесть часов утра, делаю зарядку, езжу на велосипеде», — рассказал, отвечая на вопрос Ивана Малыхина из команды «ДРОЗД-Хибины», заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Валерий Федоров.

Кстати, именно Валерий Федоров провел для ребят урок мужества и патриотического воспитания, что, по словам ребят, стало запоминающимся событием фестиваля. А турнир «Большие гонки» заставил всех участников показать командное взаимодействие, скорость, точность и смекалку. Он объединил целый ряд интерактивных площадок: мастер-классы, интеллектуальные конкурсы и научно-популярные шоу, в игровой форме они знакомили детей с азами химии и физики. Ну, а торжественное закрытие состоялось в амфитеатре «Аврора» и на стадионе «Вита».

«Это одни из самых ярких дней в моей жизни, — поделился впечатлениями Степан Коробов из команды «ДРОЗД — Волхов». — Очень красивые шоу были на открытии и закрытии фестиваля, игры, конкурсы, барабанщики и другое. Мы сдружились с ребятами из Балакова, Хибин, Череповца. Надеюсь, будем с ними продолжать общаться и видеться на соревнованиях и фестивалях».

Каждому из «дроздят» организаторы вручили памятные подарки, а затем состоялся концерт вокальной кавер-группы «Бомбей» и барабанного шоу «Top Beat». Апофеозом вечера стал праздничный салют.

«ДРОЗД – наш самый первый и самый главный социальный проект. Он позволяет тысячам детей найти свою дорогу в жизни. От лица компании желаю вам успехов в спорте и учебе, новых открытий, новых горизонтов! В добрый путь!», — подводя итоги трёх насыщенных дней отметил Валерий Федоров.

Напомним, всероссийский проект «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД) является ключевой социальной программой компании «ФосАгро», чьи промышленные предприятия работают на территории Ленинградской, Мурманской, Вологодской и Саратовской областей. В этих регионах в рамках проекта действуют 78 секций по 30 видам спорта, открыты 11 творческих студий и классов дополнительного образования. В общей сложности в них на постоянной основе бесплатно занимаются почти 8 тысяч ребят.