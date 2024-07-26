Спортивная инфраструктура в Волхове получила очередной виток развития

В июле стало известно, что в Волхове (Ленинградская область) начнётся очередной этап строительства уникальной велодорожки.

Новая часть маршрута пройдёт от микрорайона Халтурино к мемориалу «Валимский рубеж». Будущая дорожка будет проложена по «народной тропе». Теперь она будет удобна и для пешеходов, и для велосипедистов.

Реализацию проекта продолжит поддерживать Волховский промышленный комплекс компании «ФосАгро». Напомним, что строительство велодорожки в городе началось в 2022 году от моста Строителей. В 23-м году маршрут продолжили по территории парка имени 40-летия ВЛКСМ до улицы Декабристов. Сегодня его протяжённость составляет 3,5 километра.

Чтобы грамотно спланировать маршрут будущей велодорожки, руководство химического предприятия вместе с подрядчиком и представителями районной администрации прогулялись пешком по новому участку. Обсудили, как не повредить корни деревьев при строительстве, как обойти узкие участки и имеющиеся инженерные сети, с какой стороны вывести дорожку к мемориалу «Валимский рубеж».

Проект предполагает, что в дальнейшем велодорожка станет частью межрегионального велосипедного маршрута «Из Варяг в Греки», соединяющего Новую Ладогу и Великий Новгород. Но самое важное, что её удобство и безопасность уже оценили жители Волхова.

«Мы же живем в этом городе, здесь живут наши семьи, наши дети, здесь наши дорогие земляки. Мы понимаем, что и пешие прогулки, и велосипедные позволяют получить заряд энергии и поддержать здоровый образ жизни. Ну и, безусловно, этот маршрут станет комфортным и удобным для тех жителей, кому нужно добраться до садоводств. То есть речь, в принципе, о развитии городской инфраструктуры», — прокомментировал заместитель директора Волховского филиала АО «Апатит» по работе с органами власти Вячеслав Полушкин.

Напомним, ФосАгро уделяет особое внимание развитию местной велоинфраструктуры. В том числе, и потому, что многие сотрудники компании любят этот вид транспорта и приезжают на работу на велосипеде. Специально для них на проходных волховского предприятия оборудованы парковки.

В пресс-службе ВФ АО «Апатит» отметили, что данный этап обустройства велодорожки завершится к началу нового учебного года. А следующим этапом развития проекта, возможно, станет продолжение велосипедного маршрута вдоль лесопарка до памятного камня Петру Григорьевичу Антипову.